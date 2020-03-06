أردوغان: وقف إطلاق النار في إدلب سيدخل حيز التنفيذ منتصف الليل

قال رئيس الجمهورية التركي، رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو، إن وقف إطلاق النار في إدلب، بسوريا، سيدخل حيز التنفيذ منتصف الليل.

وأضاف بيان الرئاسة التركية، اليوم الجمعة، أن المباحثات التي أجراها أردوغان مع نظيره الروسي، خير دليل على إرادة البلدين لإيجاد حل دائم للمشكلة في المنطقة.

وأضاف أردوغان “قبل كل شيء سنحقق وقف إطلاق النار في إدلب في أقصر وقت ممكن ومن ثم سنتخذ سويا خطوات سريعة أخرى في هذا الشأن”.

وأشار الرئيس التركي أت وقف إطلاق النار في إدلب سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة00:01، أي بعد منتصف الليل.

وسيتم –حسب أردوغان -اتخاذ التدابير اللازمة بشكل فعال وسريع من أجل ديمومة قرار وقف لإطلاق النار.