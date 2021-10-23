أردوغان يأمر بإعلان 10 سفراء أشخاصا غير مرغوب فيهم

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بأنه يعتبر 10 سفراء، من بينهم سفراء الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا “أشخاصا غير مرغوب فيهم”.

وحسب وكالة الأناضول، قال الرئيس التركي: “أصدرت تعليمات إلى وزير الخارجية، لإعلان السفراء العشرة أشخاصا غير مرغوب بهم بأسرع وقت”.

وجاء ذلك، على خلفية مطالبة المعنيين، بإطلاق سراح رجل الأعمال عثمان كافالا المتهم بالتورط بمحاولة انقلاب.

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