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أردوغان يأمر بإعلان 10 سفراء أشخاصا غير مرغوب فيهم

بقلم نادية بن طاهر
أردوغان يأمر بإعلان 10 سفراء أشخاصا غير مرغوب فيهم
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بأنه يعتبر 10 سفراء، من بينهم سفراء الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا “أشخاصا غير مرغوب فيهم”.

وحسب وكالة الأناضول، قال الرئيس التركي: “أصدرت تعليمات إلى وزير الخارجية، لإعلان السفراء العشرة أشخاصا غير مرغوب بهم بأسرع وقت”.

وجاء ذلك، على خلفية مطالبة المعنيين، بإطلاق سراح رجل الأعمال عثمان كافالا المتهم بالتورط بمحاولة انقلاب.

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