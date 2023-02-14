أردوغان يؤذن في أذن مولودة ناجية من الزلزال ويطلق عليها هذا الاسم

أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اسم “عائشة بتول” على مولودة لأم ناجية من الزلزال.

كما سمى أردوغان، خلال زيارة أجراها مساء الاثنين إلى مدينة تشام ساكورا الطبية في منطقة باشاك شهير باسطنبول. حيث تم نقل مصابي الزلزال إليه، المولودة بعد أن رفع الأذان في أذنها. وخلال زيارته المستشفى، تلقى معلومات عن الأوضاع الصحية لمصابي الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد.

ورغم مرور 198 ساعة على الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا. نجحت فرق البحث والإنقاذ في إخراج شقيقين من تحت الأنقاض بولاية قهرمان مرعش.

وتمكنت الفرق من الوصول إلى الفتى محمد أنس ينينار البالغ من العمر 17 عاما. وشقيقه باقي البالغ من العمر 21 عامًا من تحت أنقاض المبنى الذي كانوا يقطنونه في حي “ستوتشو أمام” بقضاء دولقدير أوغلو. ونقل الشقيقان المصابان مباشرة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكشفت المديرية العامة للحماية المدينة، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة تدخل فرق الإنقاذ الموفدة إلى سوريا وتركيا. وهذا على إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين.

وحسب بيان الحماية المدنية، فإن فرق الإنقاذ الجزائرية تمكنت من إنقاذ 13 شخصا من تحت الردوم أحياء، فيما تم انتشال جثث 96 متوفي في تركيا. أما في سوريا فقد تم إنقاذ شخص واحد، في حين تم انتشال 34 آخرين متوفين تحت الردوم. يضيف المصدر نفسه. ونوهت الحماية المدنية، إلى أن هذه الأرقام تم تسجيلها إلى غاية منتصف نهار اليوم الاثنين.

للإشارة فقد ضرب زلزال عنيف يوم 6 فيفري الفارط جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات. أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة. ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.