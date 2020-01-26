أردوغان يترحم على شهداء الثورة التحريرية بمقام الشهيد

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
أردوغان يترحم على شهداء الثورة التحريرية بمقام الشهيد
بقلم نسرين محفوف

ترحم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، على شهداء الثورة التحريرية بمقام الشهيد.

وقام الرئيس التركي أردوغان، الذي كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية،صبري بوقدوم، بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري، كما وقف دقيقة صمت وقرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الثورة التحريرية.

وقد حل الرئيس التركي، صباح اليوم بالجزائر، في إطالار زيارة عمل وصداقة تستغرق يومين.

وكان في استقبال أردوغان، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وعدد من وزراء الحكومة، على رأسهم عبد العزيز جراد، بالإضافة الى رئيس أركان الجيش، سعيد شنقريحة.

ورافق أردوغان في زيارته الى الجزائر، عدد من الوزراء، وأكثر من 60 رجل أعمال تركي.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=762982

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com