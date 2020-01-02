أردوغان يتسلم أوراق اعتماد سفير الجزائر لدى تركيا

وقدم مراد عجابي، أوراق اعتماده بالبرنوس الجزائري الأصيل.
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تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية باتنة، صبيحة اليوم الأربعاء، من إنقاذ كهل إثر سقوطه من الطابق الرابع.
وأفادت الحماية المدنية، أنها تمكنت من إجلاء كهل بناء…
أعلنت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، عن سحب مياه "تيفاست" لعدم المطابقة.
وأوضحت، المنظمة اليوم الخميس، في منشور لها، أنه تم سحب حصة واحدة، والتي تتتعلق برقم02.
وأضافت…
أكدت مديرية الجمارك أن ترخيص استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات سيدخل حيز العمل بعد تحديد كيفيات تطبيقه.
وهذا بعد صدور قرار وزاري مشترك والذي هو…
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