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أردوغان يتسلم أوراق اعتماد سفير الجزائر لدى تركيا

الوطني
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أردوغان يتسلم أوراق اعتماد سفير الجزائر لدى تركيا
بقلم أسماء.ع

تسلّم، الرئيس الطيب رجب ردوغان، اعتماد أوراق سفير الجزائر لدى تركيا مراد عجابي.

وقدم مراد عجابي، أوراق اعتماده بالبرنوس الجزائري الأصيل.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=749622

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