أردوغان يتعهد بإعادة الإعمار في غضون عام واحد

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بإنجاز عملية إعادة الإعمار في غضون عام واحد فقط.

موضحا أن 160 ألف عامل في البحث والإنقاذ من داخل تركيا وخارجها يواصلون العمل بالليل والنهار.

وأعلن الرئيس التركي في مؤتمر صحفي اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى 21.043 قتيلا وإصابة أزيد من 80 ألف.

مؤكدا “أن 14 مليون مواطن تضرروا من الزلزال الذي وقع الإثنين الماضي”.

وقال أردوغان، إن عدد المتضررين من الزلزال في المناطق المنكوبة ومحيطها قد يصل إلى 20 مليون مواطن.

مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ والبحث انتهت في بعض المدن والمناطق المتضررة.

وأضاف الرئيس التركي، أن الزلزال الأخير أحدث دمارا في مساحة 500 كيلومتر.