أردوغان يدعو الشعب التركي لمقاطعة المنتجات الفرنسية

دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الشعب التركي، اليوم الاثنين، لمقاطعة المنتجات الفرنسية وعدم شرائها.

وتأتي دعوة الرئيس التركي رداً على هجوم الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون على الإسلام، ورسول الله محمد.

وحسب العاجل الذي أوردته وكالة الأناضول التركية، فقد وجه أردوغان نداءً إلى شعبه قائلا “لا تشتروا المنتجات الفرنسية أبدا”.

ودعا أردوغان زعماء العالم للوقوف إلى جانب المسلمين المظلومين في فرنسا.

وقال أردوغان “إن التهجم على الإسلام والمسلمين بدأ من زعيم فرنسا المحتاج لعلاج عقلي”.

وأضاف أردوغان “العداء للإسلام والمسلمين أصبح سياسة مدعومة على مستوى الرؤساء في بعض الدول الأوروبية”.

ووجه أردوغان سؤالا للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل “أين حرية الأديان التي تزعمونها، كيف لأكثر من مئة شرطي أن يداهموا مسجدا في بلادكم؟”.

وحذر الرئيس التركي الأوروبيين، بأنهم لن يستطيعوا تحقيق أي مكسب من معاداة الإسلام والمسلمين.

وأفاد أردوغان بأن مداهمة الشرطة الألمانية لمسجد وقت صلاة الفجر ليست حدثا عاديا.