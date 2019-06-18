أردوغان يدين موقف المجتمع الدولي حول وفاة “محمد مرسي”

أدان الرئيس التركي، “رجب طيب أردوغان”، موقف المجتمع الدولي، حول وفاة الرئيس المصري المعزول، “محمد مرسي”، أثناء محاكمته.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، اعتبر “أردوغان”، أن المجتمع الدولي، تجاهل إسقاط ، “محمد مرسي”، وحبسه في السجن من قبل السلطات الحالية للبلاد.

وقال الرئيس التركي، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء: “أدين موقف العالم الغربي والمجتمع الدولي جميعا، لتجاهلهما الانقلاب ضد مرسي، الذي وصل إلى السلطة عبر انتخابات ديمقراطية، ومعاناته في السجن قبل وفاته”.

وقدم “أردوغان” تعازيه للشعب المصري والعالم الإسلامي برمته، في وفاة الرئيس المعزول.

وكان الرئيس التركي، قد أعلن عن مشاركته في صلاة الغائب، على روح “محمد مرسي”، بمسجد الفاتح في اسطنبول، عقب صلاة العصر.

فيما أدت معظم مساجد اسطنبول الكبرى، صلاة الغائب على “مرسي”، بـمشاركة حاشدة من المواطنين الأتراك والمقيمين المصريين والعرب، حسبم وكالة “الأناضول”.

وكان التلفزيون المصري الرسمي، قد أعلن مساء أمس الإثنين، وفاة الرئيس المصري الأسبق، “محمد مرسي”، أثناء محاكمته.

فيما أوضح مصدر طبي مصري لاحقا، أن “محمد مرسي”، توفي بسبب إصابته بسكتة قلبية مفاجئة.