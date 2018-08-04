أردوغان يرد على العقوبات الأمريكية بالمثل

رد اليوم السبت، الرئيس التُركي، رجب طيب أردوغان، على العقوبات الأمريكية التي مسّت وزيري الداخلية والعدل، سليمان سويلو وعبد الحميد غول.

حيث أكد اليوم الرئيس التركي أنه سيرد بالمثل على العقوبات الأمريكية وأصدر أوامر بتجميد أموال وزيري العدل والداخلية الأمريكيين في تركيا.

وقال أردوغان،: “صبرنا حتى مساء أمس، واليوم أصدرت توجيهات، سنجمد أصول وزيري العدل والداخلية الأميركيين في تركيا، إذا وجدت”.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد عاقبت الوزيران الأمريكيان المتهمين بأداء دور رئيسي في توقيف وإعتقال القس الأميركي، “أندرو برانسون”.

القس الأمريكي اعتقل بتهمة ممارسة أنشطة “إرهابية” والتجسس في أنقرة.