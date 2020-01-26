أردوغان يستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين

استقبل الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، اليوم الأحد بمقر إقامته في العاصمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين.

وتطرق الطرفان إلى العلاقات الثنائية والقضايا ذات الإهتمام المشترك وخاصة القضية الليبية.

وكان الرئيس أردوغان قد حل في وقت سابق من نهار اليوم بالجزائر في زيارة صداقة وعمل تستغرق يومين بدعوة من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

كما أجرى، خلال هذه الزيارة، الرئيسان تبون وأردوغان محادثات حول سبل تدعيم الروابط القائمة بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون بينهما، بالإضافة إلى التشاور حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.