أردوغان يسلم كساء الكعبة لوضعها على جثمان عباسي مدني

قامت تركيا، بتسليم جزء من الكساء الداخلي للكعبة الشريفة،تعود إلى ما قبل 130 عام، لسليم عباسي ابن المرحوم عباسي مدني.

وقدم سليم إبن الفقيد عباسي مدني ، الكسوة التي استلمها من مزفر قوتشلو نيابة عن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، إلى أحفاد المرحوم، لقمان ومدني.

وهذا من أجل وضعها على جثمان عباسي مدني عندما يوارى الثرى في الجزائر.

للإشارة، تعود الكسوة الداخلية للكعبة الشريفة، إلى ما قبل 130 عام في عهد السلطان عبد الحميد، بزمن الخلافة العثمانية.