أردوغان يطّلع على مستجدات الزلزال

تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إحاطة من ولاة أضنة وملاطية وغازي عنتاب ودياربكر وهطاي وأديمان وعثمانية وشانلي أورفة. حول الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش وبلغت شدته 7.4 درجات.

ونقلا عن وكالة “الأناضول”، فقد أوضحت دائرة الإتصال التابعة للرئاسة التركية في بيان. أن أردوغان تلقى معلومات حول آخر المستجدات المتعلقة بالزلزال عبر اتصالات هاتفية مع الولاة.

وأعلنت الدائرة، أنّ كافة الشركات المشغلة لشبكات الهاتف المحمول أعادت تشغيل كافة الخطوط المغلقة بمنطقة الزلزال، وتوفير خدمة الإنترنت لها. وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، أن الزلزال الذي بلغت شدته 7.4 درجات، أودى بحياة 76 شخصاً وإصابة 440 آخرين. كما تأثر بالزلزال العديد من الولايات التركية القريبة، إلى جانب بلدان مجاورة أيضا.