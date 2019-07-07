أردوغان يعزل محافظ البنك المركزي التركي لهذا السبب

صدر مرسوم رئاسي، أمس السبت، في تركيا، يقضي بعزل محافظ البنك المركزي لتركيا، “مراد جتين قايا”.

حيث أورد موقع “روسيا اليوم”، ان الرئيس التركي، “رجب طيب أردوغان”، قد كشف عن سبب عزل محافظ البنك.

ونقلت صحيفة “حرييت”، “قول أردوغان”، خلال اجتماع مع أعضاء حزبه في البرلمان، إنه عزل محافظ البنك المركزي، لرفضه مطالب الحكومة المتكررة بخفض أسعار الفائدة، حسب ذات المصدر.

وقال الرئيس التركي: “أبلغناه مرارا خلال اجتماعات اقتصادية أنه ينبغي خفض أسعار الفائدة، أبلغناه أن خفض سعر الفائدة سيسهم في خفض التضخم، لم يفعل ما كان ضروريا”.

وكان من المفروض أن تنتهي ولاية، “مراد جتين قايا” في عام 2020 ،لكن مرسوما رئاسيا، صدر عن الرئيس التركي، أمس السبت، بعزله، وتعيين نائبه “مراد أويسال” بدلا منه.