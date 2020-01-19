أردوغان يعقد مؤتمرا صحفيا قبيل التوجه إلى برلين للمشاركة في قمة ليبيا

فضل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ، عقد مؤتمر صحفي قبل التوجه إلى برلين للمشاركة في القمة الخاصة بالشأن الليبي.

وقال أردوغان، اليوم الأحد في تصريح له خلال المؤتمر الصحفي، أنه “تم التغاضي لفترة طويلة عن إنتهاكات الإنقلابي حفتر وداعميه لقرارات مجلس الأمن، وتركيا أصبحت اليوم مفتاح السلام في ليبيا”.

وأضاف أردوغان قائلا “موقف تركيا لعب دورا كبيرا في كبح جماح الإنقلابي حفتر، ولا يوجد حل عسكري في ليبيا، وأي محاولات لفرض حل عسكري لن تفضي إلى نتائج”.

وأشار في السياق ذاته “لم توجه دعوة إلى اليونان لحضور قمة برلين وهو ما أغضب أثينا، وتصرفات اليونان خاطئة ولم تدخل المسار الصحيح فيما يتعلق بعلاقاتها مع تركيا”.

وأكد أردوغان أن “الحكومة الشرعية في طرابلس تنال اعتراف الأمم المتحدة، وزيارة حفتر إلى اليونان لا قيمة لها”.

كما قال “نأمل أن يتوصل مؤتمر برلين إلى نتائج تنهي الأزمة في ليبيا”، مشيرا أنه وبهد “مساعينا بالتوافق مع روسيا، نجحنا في التوصل إلى هدنة واتفاق لوقف إطلاق النار ومساعينا واضحة في هذا السياق، وقمة برلين إحدى نتائج الجهود التركية المستمرة”.