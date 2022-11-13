أردوغان يعلن ارتفاع عدد ضحايا هجوم إسطنبول ويتوعد المنفذين

كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأحد، عن حصيلة التفجير. الذي وقع في جانب من شارع الاستقلال المكتظ بالسياح، قائلا إنها وصلت إلى ستة قتلى و53 جريحا.

ووصف الرئيس التركي الهجوم “الشنيع” مشددا على ملاحقة الإرهاب. فيما دعت السلطات الموجودين على مقربة من المكان إلى عدم مغادرة البيوت والمحلات.

وقد وقع انفجار كبير، اليوم الأحد، في شارع استقلال الشهير الذي يتفرع من ساحة تقسيم في وسط مدينة إسطنبول التركية.

وتوجّهت الشرطة وفرق الإنقاذ المعنية إلى موقع الانفجار الذي سُمِع دويه وشوهد المارة يركضون فراراً منه.