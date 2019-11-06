أردوغان يعلن عن إعتقال عائلة البغدادي

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، عن اعتقال أرملة تنظيم “داعش”، أبو بكر البغدادي، وأفراد من عائلته.

وحسب موقع “عربي 21″، قال الرئيس التركي: “البغدادي قام بالقضاء على نفسه ونحن اعتقلنا زوجته ولكننا لم نثر ضجة”.

وأضاف ذات المتحدث: “لقد قمنا باعتقال شقيقة البغدادي وصهره في سوريا”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن عن وفاة أبو بكر البغدادي، بالمكان الذي يختبأ فيه بسوريا، عن طريق عملية عسكرية.

ونفذت هذه العملية قوات أمريكية خاصة بعد أن تلقت معلومات استخباراتية حددت موقعه في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.