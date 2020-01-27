أردوغان يغادر الجزائر متوجها إلى غامبيا

غادر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، أرض الوطن، بعد زيارة استغرقت يومين.

وكان في وداع أردوغان لدى مغادرته المطار، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ووزيرة الثقافة مليكة بن دودة، والسفيرة التركية في الجزائر ماهينور أوزدمير غوكطاش، ومسؤولين آخرين من كلا البلدين.

ويتوجه الرئيس التركي، من الجزائر إلى غامبيا، في زيارة عمل تدوم ليوم واحد، حيث تعتبر ثاني محطات في جولته الإفريقية، بعد اختتام زيارته الرسمية إلى الجزائر.

وأقلعت طائرة الرئاسة التركية من مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائر، في تمام الساعة 09:35 د.

ويرافق أردوغان في زيارته إلى غامبيا، عقيلته أمينة أردوغان ووزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو ،والطاقة فاتح دونماز، والدفاع خلوصي أكار، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، والتجارة روهصار بكجان، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ومتحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال فخر الدين ألطون.