 أردوغان يلتقي وزير الخارجية الأمريكي بشأن إختفاء الصحفي خاشقجي

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو محادثات اليوم الأربعاءفي العاصمة أنقرة.

وهذا بخصوص الإختفاء الغامض للصحفي السعوديجمال خاشقجي منذ تاريخ الثاني من شهر أكتوبر الحالي بمدينة أسطنبول التركية.

وقال بومبيو، أنه تحادث مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ،أن هذا الأخير نفى علمه بما حدث للصحفي خاشقجي.

وان السلطات السعودية تعهدت بفتح تحقيق قضائي كامل في الحادثة التي شغلت الرأي العام العربي والدولي.

وقد إجتمع الوزير الأمريكي مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو قبل مغادرته تركيا والعودة الى الولايات المتحدة الأمريكية.