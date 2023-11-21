أردوغان ينهي زيارته الرسمية إلى الجزائر

أنهى رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، مساء يوم الثلاثاء، زيارته الرسمية الى الجزائر.

وكان في توديع الرئيس التركي لدى مغادرته مطار هواري بومدين الدولي الوزير الأول نذير العرباوي.

وقبل ذلك، أشرف الرئيسان تبون وأردوغان على التوقيع على مراسم التوقيع على عدة اتفاقيات للتعاون الثنائي بين البلدين شملت قطاعات مختلفة. وقد جرى التوقيع على هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بمقر رئاسة الجمهورية عقب المحادثات التي جمعت بين الرئيسين تبون وأردوغان.

كما وقع الرئيسان على الإعلان المشترك للإجتماع الثاني لمجلس التعاون رفيع المستوى.