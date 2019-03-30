أردوغان يهاجم مترشحة للإنتخابات البلدية في تركيا قلّلت من احترام اللغة العربية

انتصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للغة العربية في تجمع شعبي أمام أنصاره، ردا على مترشحة للإنتخابات البلدية بمقاطعة الفاتح.

حيث قال أردوغان إن اللغة العربية لغة عالمية، وهي لغة رسمية في الأمم المتحدة، ومن يقول غير ذلك فهو جاهل.

وانتقدت المترشحة حسب أردوغان اللافتات المكتوبة باللغة العربية، في إطار الحملة الإنتخابية بتركيا، معتبرا ذلك جهلا منها.

كما قال أردوغان إن ما قالته هو وقاحة من هذه المترشحة، وعدم احترام للغة العربية، متسائلا عن عدم انتقادها للافتات

المكتوبة بالإنجليزية، مستغربا لماذا لا تشعر هذه المترشحة بالإرتياح عند كتابة اللافتات بالعربية وترتاح عند كتابتها بالإنجليزية!؟.