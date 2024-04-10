أردوغان يهنئ الرئيس تبون بعيد الفطر المبارك

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم مكالمة هاتفية، من أخيه رجب طيب اردوغان، رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، هنّأه فيها بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيا له، وللشعب الجزائري كل الرخاء والهناء.

وتطرق الرئيسان بالمناسبة ذاتها إلى جودة العلاقات الجزائرية التركية ومستواها العالي والمتميز.

كما استعرض الرئيسان خلال هذه المكالمة الأوضاع في قطاع غزة وحللا المستجدات. ليتفقا على مواصلة الجهود الثنائية المشتركة إلى حين حصول دولة فلسطين المحتلة على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة.

وشكر الرئيس التركي، نظيره رئيس الجمهورية على هذا المسعى، مقدرا عاليا مواقف الجزائر ومبادئها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.والمجهودات المبذولة على مستوى مجلس الأمن الدولي.