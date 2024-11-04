أردوغان يهنئ الرئيس تبون

بعث رئیس الجمھوریة التركیة الشقیقة رجب طیب أردوغان بأحرّ التھاني وأصدق التمنیات لرئیس الجمھوریة عبد المجید تبون. بمناسبة إحیاء الجزائر للذكرى السبعین لاندلاع الثورة التحریریة المباركة.

وعبّر الرئيس التركي أردوغان عن إرتياحه للمستوى الذي بلغته العلاقات الثنائیة المبنیة على التفاھم والإرادة المشتركة.

كما أكد الرئیس التركي في رسالته لرئیس الجمھوریة، قناعته بأن التعاون بین البلدین سیشھد نموا أكثر مع التئام اللقاء الأول لمجلس التعاون الاستراتیجي المشترك. مضیفا أن تقویة العلاقات بین تركیا والجزائر سیسھم أیضا في إرساء الازدھار والسلم في منطقتنا ككل.