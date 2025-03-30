أردوغان يهنئ رئيس الجمهورية بعيد الفطر

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم، مكالمة هاتفية من أخيه رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة. هنأه فيها والشعب الجزائري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا للجزائر دوام الرخاء والهناء.

ومن جانبه هنأ رئيس الجمهورية نظيره التركي متمنيا للشعب التركي الشقيق مزيداً من الرقيّ والازدهار.

كما اتفق الرئيسان على لقاء قريب يجمعهما بمناسبة ترؤسهما لأشغال اللجنة العليا بين البلدين. وبذات المناسبة تمنى القائدان حلا عاجلا لمحنة الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يعاني أبشع صور الإبادة في التاريخ.

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