أردوغان يوجه دعوة للرئيس تبون لزيارة تركيا في أقرب وقت

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوته لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للقيام بزيارة إلى تركيا في أقرب وقت ممكن. في رسالة أبلغها أردوغان للوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، والذي يتواجد بتركيا.

وقال الوزير الأول، في تصريح نقله موقع التلفزيون العمومي، عقب لقائه مع الرئيس أردوغان اليوم السبت: “كان لي الشرف أن حظيت باستقبال الرئيس التركي. الذي أطلعنا بتوجيهاته ورؤيته الاستشرافية لمستقبل العلاقات الجزائرية التركية”.

وأضاف الوزير الأول: “كما طلب مني نقل عدة رسائل إلى شقيقه عبد المجيد تبون، لا سيما دعوته إلى زيارة تركيا في أقرب وقت ممكن”.

وجاء ذلك، حسبما صرح به بن عبد الرحمان عقب هذا الاستقبال الذي جرى على هامش الدورة الثالثة لقمة الشراكة تركيا-إفريقيا.

وأوضح بن عبد الرحمان، أن الزيارة المحتملة لرئيس الدولة إلى تركيا ستسمح للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين بالانفتاح على آفاق أخرى تكون في مستوى تطلعات الشعبين الجزائري والتركي.

كما أضاف أن “تركيا تعتبر شريكا اقتصاديا مهما بالنسبة للجزائر ، مؤكدا أن البلدين في طريقهما لتطوير علاقاتهما الاقتصادية والتجارية”.

وأضاف الوزير الأول بالقول: “بالإضافة إلى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، فإننا مدعوون للتوجه نحو نموذج جديد للتعاون الثنائي”.

وفي حديثه عن مشاركته في قمة تركيا-إفريقيا، قال بن عبد الرحمان، إن هذا الاجتماع مكن من “تبادل التجارب ووسائل التعاون بين الدول الأفريقية وتركيا التي تعتبر من أهم شركاء افريقيا”.

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