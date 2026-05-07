أردوغان يوشح رئيس الجمهورية بوسام مصف الدولة

وُشح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الخميس بوسام مصف الدولة من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكان رئيس الجمهورية قد حل، أمس الأربعاء بأنقرة في زيارة رسمية لتركيا مرفوقا بوفد وزاري هام.

وتندرج الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الجمهورية إلى تركيا في إطار تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين.

وشارك رئيس الجمهورية في أشغال الدورة الأولى لمجلس التعاون الإستراتيجي الرفيع المستوى “الجزائري- التركي”.

كما أجرى الرئيس تبون، اليوم بالعاصمة التركية أنقرة، محادثات ثنائية مع رئيس تركيا رجب طيب أردوغان.

وقد جرت هذه المحادثات بالمجمع الرئاسي لجمهورية تركيا عقب الاستقبال الرسمي الذي خص به رئيس الجمهورية من قبل نظيره التركي.