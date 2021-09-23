أردوغان يُهاجم إدارة بايدن ويتوعد: لن نقف مكتوفي الأيدي

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لقيامهما بتسليح ودعم الأكراد ووصف العلاقة معها بغير الجيدة.

وقال الرئيس التركي، إن بايدن بدأ في نقل الأسلحة والذخائر إلى المنظمات الإرهابية في سوريا، مؤكدا أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي حيال ذلك.

مضيفا: “عملت أنقرة بشكل جيد مع جورج بوش الابن وباراك أوباما ودونالد ترامب، لكن لا أستطيع القول بأن بداية عملنا مع جو بايدن كانت جيدة”.

وتابع أردوغان قائلا تعليقا على حجب مقاتلات “F-35” عن تركيا: “نتصرف بصدق وموقفنا صادق لكن الولايات المتحدة للأسف لم تتصرف كذلك”.

وبخصوص الأوضاع في أفغانستان، قال أردوغان “بالنظر إلى النهج الحالي لطالبان للأسف لم يتم تشكيل إدارة شاملة وحاضنة للجميع”.

مضيفا: “عندما تنظرون إلى الأسلحة الموجودة حاليا في أيدي طالبان، تجدون أنها أسلحة أمريكية وبالتالي سيتعين عليها دفع ثمن ذلك”.

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