أردوغان يهنئ الرئيس تبون بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة

هنأ الرئيس التركي الطيب رجب أردوغان في مكالمة هاتفية الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية “تلقى اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من أخيه رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة، هنأه فيها بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة.

كما تمنى أردوغان لرئيس الجمهورية مزيدا من النجاحات وللشعب الجزائري كل التقدم بما يخدم العلاقات الثنائية التي ستُكلل بلقاء، يجمع قائدي البلدين قريباً.

وبدوره شكر الرئيس نظيره التركي على نبل مشاعره، معبراً عن تطلعه للرقي أكثر بالعلاقات القوية التي تجمع الشعبين الجزائري والتركي.