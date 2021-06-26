أرديس تحذر الجزائريين من قرصنة حساباتهم ومعطياتهم باستغلال إعلانات زائفة

حذر مركز التسوق ARDIS من قرصنة حساباتهم ومعطياتهم باستغلال إعلانات زائفة. حيث تداولها منذ أيام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع. تفيد باحتفال المركز بـ 30 سنة على إنشائه وتنظيم مسابقة يفوز من خلالها المشاركون بعديد الجوائز.

وقال بيان أرديس إن هناك إشهارات زائفة يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي باسم مركز التسوق. وأضاف ” نعلم زبائننا الكرام أن مواقع تستعمل اسم محلنا بدون رخصة. إذا استقبلتم رسالة فأرديس لا تتحمل مسؤولية ذلك”.

للإشارة، فقد تعرض الجزائريون قبل أيام لحملة قرصنة مشابهة باستخدام إعلانات كاذبة منسوبة لفولكسفاغن.