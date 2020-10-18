أرزقي براقي: إستحداث 20 تخصصا جديدا للتكوين في مهن الماء بداية من العام المقبل

أكد وزير الموارد المائية أرزقي براقي، على أهمية التكوين في تحسين مستوى إطارات القطاع لضمان خدمات نوعية للمستهلكين.

وأشار الوزير إلى استحداث 20 تخصصا جديدا في مهن الماء بداية من العام المقبل.

جاء هذا خلال إشرافه رفقة وزيرة التكوين والتعليم المهنيين هيام بن فريحة، على انطلاق السنة التكوينية الجديدة لإطارات القطاع.

وأوضح أرزقي براقي، أن التكوين يندرج ضمن المشاريع المسطرة من طرف القطاع للحفاظ على ديمومة مؤسساته وتثمين المورد البشري.

وأكد براقي، أن التعامل مع مهن الماء يتطلب مواكبة مستمرة للتطورات الحاصلة في مجال التكنولوجيات الحديثة والرقمنة.

وسيتم خلال هذه السنة التكوينية الجديدة تكوين الفوج الاول من الاطارات الجدد الذين تم تنصيبهم مؤخرا بمؤسسة الجزائرية للمياه.

وهذا لتمكينهم من فهم واستيعاب إستراتيجية المؤسسة وتقديم أداء أفضل.

وحسب الوزير قامت مؤسسات التكوين التابعة لقطاع الموارد المائية باستحداث أرضية للتبادل بين تقنيو و خبراء وعمال القطاع.