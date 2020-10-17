أرزقي براقي: الماء والإقتصاد الأزرق أولوية الحكومة

أكد وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، اليوم السبت، أن “التنمية التي نسعى إليها هي تنمية البشرية وفق مفهوم التنمية المجتمعية”.

وقال براقي، خلال حفل الإحتفال باليوم العالمي للتغذية، أن “أولوية الحكومة إيلاء عناية فائقة للماء والإقتصاد الأزرق”.

وفي هذا السياق شدد براقي على ضرورة توزيع المياه ، هذا المورد الأساسي، بشكل عادل على جميع الساكنة.

وأضاف براقي ان مشاركة القطاع في تحقيق الأمن الغذائي مهمة في سياق تنمية مناطق للظل وبناء الجزائر الجديدة.

مشيرا إلى أن تحديات كبيرة تواجه قطاع الموارد المائية على رأسها المناخ شبه الجاف.

وهو “ما تواجهه الجزائر من خلال برنامج يقوم على خلق توازن جهوي جغرافيا وموسمي إقليميا لتوفير المياه، بالإضافة إلى تحلية مياه البحر”، حسب قول الوزير.

وأضاف الوزير ان قطاعه “سيرافق قطاع الفلاحة عبر توفير مياه السقي في الشمال والصحراء”.