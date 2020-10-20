أرزقي براقي يأمر بالإنطلاق في الدراسات حول إمكانيات المياه الجوفية بتيسمسيلت

وضع وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، اليوم الثلاثاء، مشروع ربط محطة الضخ بنظام تحويل المياه من سد دردر في تيسمسيلت، حيز الخدمة.

وجاء ذلك، خلال زيارة الوزير إلى ولاية تيسمسيلت، حسب بيان للوزارة.

هذا وكلف أرزقي براقي، الوكالة الوطنية للموارد المائية، بالمباشرة في الدراسات اللازمة حول إمكانيات المياه الجوفية للمنطقة وذلك ابتداء من الأسبوع المقبل.

ويأتي ذلك، في إطار تدعيم برنامج التزود بالمياه الشروب، لتغطية البلديات التي لازلت تعرف نقص في التزود بالمياه.

كما تنقل الوزير إلى بلدية العيون، لتفقد مشروع إنجاز خزان مائي سعة 500متر مكعب بمنطقة سلمانة.