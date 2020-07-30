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أرزقي براقي يدشن وكالة تجارية متنقلة ويضع خزان مائي حيز الخدمة في تيبازة 

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أرزقي براقي يدشن وكالة تجارية متنقلة ويضع خزان مائي حيز الخدمة في تيبازة 
بقلم إيمان عياش

قام وزير الموارد المائية أرزقي براقي اليوم الخميس، خلال زيارته لولاية تيبازة، بوضع حيز الخدمة خزان مائي بطاقة تخزين تقدر بـ20 ألف متر مكعب ببلدية خميستي.

كما أعطى الوزير اشارة انطلاق عمل وكالة تجارية متنقلة، لتعزيز الخدمة الجوارية والتقرب من المواطنين.

وسيستفيد من هذه الوكالة، سكان بلدية سيدي راشد، قصد تسهيل تسديد فواتير استهلاك المياه.

كما أشرف أرزقي براقي على اعطاء اشارة انطلاق اشغال مشروع انجاز شبكة التطهير لمناطق الظل، بكل من اولاد حميدان وسيدي وادي 01 و 02 وودوار بوحدة ببلدية احمر العين.


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