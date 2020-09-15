أرزقي براقي يُشدد على تحسين عملية تزويد المواطنين بالماء الشروب

ترأس وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، صبيحة اليوم الثلاثاء، اجتماعا تقيميا بحضور كل من إطارات الوزارة ومسيري مؤسسات تحت الوصاية.

وحضر اللقاء، حسب بيان للوزارة، كل من الجزائرية للمياه، والوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، والوكالة الوطنية للتسيير المدمج.

وكذا الديوان الوطني للتطهير، والديوان الوطني للسقي وتصريف المياه، والوكالة الوطنية للموارد المائية.

وانعقد هذا الاجتماع لتقييم مدى تنفيذ مختلف التعليمات والقرارات التي اتخذها الوزير خلال الزيارات الميدانية التي قادته الى كل من ولاية تيارت والجلفة، والمسيلة وسعيدة.

وشدد الوزير، على ضرورة الالتزام بمواعيد إنهاء الأشغال المتفق عليها سعيا منه لتحسين الخدمة العمومية في مجال تزويد المواطنين بالماء الشروب وتحسين خدمات التطهير وتزويد الفلاحين بمياه السقي.