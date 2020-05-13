أرزقي براقي: “27 ولاية تعاني بلدياتها من ندرة وتذبذب توزيع المياه”

كشف وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، بأنه قد تم وضع استراتيجية مرحلية للقضاء على ندرة المياه وضمان التزويد على مستوى الوطن، وذلك من خلال اعتماد مصادر غير تقليدية.

وأكد الوزير لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” في القناة الإذاعية الأولى، بأن الجزائر تنتج حوالي 9 ملايين متر مكعب كمياه شرب توزّع على المواطنين، غير أن ذلك لم يمنع من وجود تذبذبات في التوزيع.

مضيفا بأن وزارته ستركز على حلّ هذا الإشكال من خلال اعتماد استراتيجية تمرّ على 3 مراحل، تبدأ بتحسين الخدمة العمومية ورفع نسبة التوزيع، لافتا إلى أن 27 ولاية تعاني بلدياتها الـ 661 من نقص في التوزيع وعدم انتظام.

وفي هذا الإطار، قال أرزقي براقي بأنه تم توفير برنامج من 700 مشروع لتحسين التزويد بالمياه الصالحة للشرب، مؤكدا بأن أكثر من 400 بلدية ستتحسن وضعية التموين فيها.

مضيفا بأن الوزارة تعمل أيضا على التنويع في مصادر جلب هذه المياه وعدم الاقتصار على السدود والمياه الجوفية، قائلا إنه قد يمكن اللجوء إلى تحلية مياه البحر بما أن هناك 4 محطات في طور الإنجاز و 11 مبرمجة في آفاق 2030.

للإشارة، فإن الجزائر تستهلك حوالي 3.6 مليار متر مكعب من مياه الشرب سنويا وبين 7 و 10 مليارات متر مكعب في المجال الفلاحي.

معين