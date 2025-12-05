أرزقي رمان: “أتمنى تمثيل الجزائر أحسن تمثيل في مهمتي الجديدة مع “الفيفا””ّ
بقلم كريم تيغرمت
أبدى التقني الجزائري أرزقي رمان، سعادته بالمهمة الجديدة التي أوكلتها له “الفيفا”، كمسؤول تقني ضمن برنامج تطوير كرة القدم، في موريتانيا.
وصرح أروقي رمان، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “هذه المهمة الجديدة التي أسندتها لي “الفيفا”، تشرفني كتقني جزائري، وهذا يعود لمجهودات كبيرة، طيلة سنوات من العمل”.
كما أضاف: “ّأتشرف بأن أكون سفير الجزائر في موريتانيا، وأتمنى أن أمثل بلدي الجزائر في هذه المهمة أحسن تمثيل”.
وتابع أرزقي رمان: “سأغادر بعد أيام قليلة إلى نواكشط، لألتحق بمنصبي الجديد الذي سأعمل فيه لمدة سنتين، ثم سأنتقل بعدها ربما لاحدى الدول الإفريقية الأخرى”.
