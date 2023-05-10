قناة النهار “أرزقي رمان: “الخسارة سببها أخطاء عديدة وأتحمل كل المسؤولية بقلم قناة النهار نشر في 10 ماي 2023 - 22:46 الجزائر شارك غرِّد أرسل 44 0 رابط دائم : https://nhar.tv/9kv3v اقرأ أيضا الجلفة : أزيد من 200 عملية جراحية مجانية في طب الأنف والحنجرة لمرضى حاسي بحبح قناة النهار 30 أفريل ريبورتاج : ثيفسوين..عيد ربيع سكان منعة بباتنة قناة النهار 26 أفريل 4000 دج.. ثمن الحلاقة تحضيرا ليوم العيد ! قناة النهار 21 أفريل أجواء شتوية و باردة طيلة نهار اليوم بهذه المناطق قناة النهار 08 ماي الموطار المخفي: هذا هو الشيطان الرجيم وبعض الدراجين سامحهم الله يعدلون دراجاتهم بهذا ويحدثون ضجيجا قناة النهار 23 أفريل أمير شرقي: قرار منع الدراجات دون إستثناء حتى من يعمل في مجال التوصيل قناة النهار 23 أفريل وقفة ترحم على شهداء الواجب الوطني بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة قناة النهار 03 ماي بسبب الإقبال الكبير.. صالونات الحلاقة تضطر للعمل ليلا ونهارا قناة النهار 20 أفريل موجة حرّ مع درجات حرارة قياسية قناة النهار 28 أفريل مع موجة الحرّ القياسية.. مصالح الحماية المدنية تحـ_ذر قناة النهار 29 أفريل