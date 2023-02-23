أرزقي رمان: “برمجنا دورة دولية ودية بالجزائر تحضيرا لكأس امم إفريقيا”

كشف مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، أرزقي رمان، برمجت الفاف، لدورة ودية رباعية بالجزائر، تحضيرا لكأس أمم إفريقيا.

وصرح أرزقي رمان، في حوار لموقع “الفاف”: “التربص الأخير الذي خضناه، يعد من التربصات الرئيسية ضمن تحضيراتنا لكأس أمم إفريقيا”.

كما أضاف: “برمجنا دورة دولية ودية، شهر مارس المقبل، بالجزائر، والتي من المرتقب أن تجرى بملعب “نيلسون مانديلا”.

وتابع أرزقي رمان: “هذه الدورة ستكون بمثابة “بروفا”، تحضيرا لدور المجموعات لكأس أمم إفريقيا”.

يذكر أن المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، يشارك في كأس أمم افريقيا المقررة في الفترة ما بين 29 أفريل إلى 19 ماي بالجزائر.