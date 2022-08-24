أرزقي رمان: “علينا تحسين آدائنا تحسبا للمباريات المقبلة”
بقلم كريم تيغرمت
شدد مدرب المنتخب الوطني للناشئين، أرزقي رمان، على ظرورة تحسين الآداء، رغم فوزهم العريض على فلسطين، في افتتاح كأس العرب.
وصرح رمان، لموقع “الفاف”: “صحيح أننا حققنا فوز عريض على فلسطين، وهي بداية موفقة، لكن علينا تصحيح بعض الأخطاء”.
كما أضاف: “في مثل هذه المنافسات، علينا تحسين آدائنا باستمرار، تحسبا للمباريات المقبلة، خاصة في الجانب الهجومي”.
وتابع أرزقي رمان: “كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف، والهدف من هذه المنافسة منح فرصى للاعبينا لتطوير آدائهم”.
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