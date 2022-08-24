أرزقي رمان: “علينا تحسين آدائنا تحسبا للمباريات المقبلة”

شدد مدرب المنتخب الوطني للناشئين، أرزقي رمان، على ظرورة تحسين الآداء، رغم فوزهم العريض على فلسطين، في افتتاح كأس العرب.

وصرح رمان، لموقع “الفاف”: “صحيح أننا حققنا فوز عريض على فلسطين، وهي بداية موفقة، لكن علينا تصحيح بعض الأخطاء”.

كما أضاف: “في مثل هذه المنافسات، علينا تحسين آدائنا باستمرار، تحسبا للمباريات المقبلة، خاصة في الجانب الهجومي”.

وتابع أرزقي رمان: “كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف، والهدف من هذه المنافسة منح فرصى للاعبينا لتطوير آدائهم”.