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الرياضة

أرزقي رمان: “علينا تحسين آدائنا تحسبا للمباريات المقبلة”

بقلم كريم تيغرمت
أرزقي رمان: “علينا تحسين آدائنا تحسبا للمباريات المقبلة”
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شدد مدرب المنتخب الوطني للناشئين، أرزقي رمان، على ظرورة تحسين الآداء، رغم فوزهم العريض على فلسطين، في افتتاح كأس العرب.

وصرح رمان، لموقع “الفاف”: “صحيح أننا حققنا فوز عريض على فلسطين، وهي بداية موفقة، لكن علينا تصحيح بعض الأخطاء”.

كما أضاف: “في مثل هذه المنافسات، علينا تحسين آدائنا باستمرار، تحسبا للمباريات المقبلة، خاصة في الجانب الهجومي”.

وتابع أرزقي رمان: “كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف، والهدف من هذه المنافسة منح فرصى للاعبينا لتطوير آدائهم”.

رابط دائم : https://nhar.tv/Pjx81
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