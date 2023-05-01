أرزقي رمان: “كل المنتخبات المشاركة مرشحة للتتويج باللقب”

كشف الناخب الوطني، لفئة أقل من 17 سنة، أرزقي رمان، بأن “كان” الجزائر، ستعرف تنافسا كبيرا، بين المنتخبات المشاركة، في ظل المستوى الكبير الذي أظهرته في اللقاءات الأولى.

وخلال الندوة الصحفية التي نشطها اليوم الاثنين، تحسبا لمباراة الغد أمام السنغال، قال رمان: “كل المنتخبات مرشحة.. في المباريات الأولى شاهدنا مستوى كبير مثل لقاء زامبيا ونيجيريا والمغرب أمام جنوب إفريقيا، كذلك السنغال أمام الكونغو”

وأضاف مدرب شبان الخضر: “لا يوجد منتخب ضعيف أو آخر غير مرشح، بل كل المنتخبات مرشحة للتأهل”.

أما عن لقاء الغد أمام السنغال، فقد أكد ذات المتحدث بأنه ليس مرجعيا 100% ولكنه سيكون صعبا على المنتخبان وختم: “لن نستصغر أنفسنا ونملك عزيمة كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية”.