أرزقي رمان: “نبحث عن أسماء جديدة لتدعيم منتخب أقل من 17 عاما”

كشف مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، أرزقي رمان، سعيه لإيجاد مواهب جديدة، لتدعيم تعداده تحسبا لكأس إفريقيا المقبلة.

وصرح أرزقي رمان، للإذاعة الوطنية: “الهدف من تربصنا الجاري، هو تقييم بعض اللاعبين الذين تم استدعاؤهم لأول مرة، وهم حولي 10 لاعبين كلهم مغتربين”.

كما أضاف: “للأسف لاعبينا المحليين لم يخوضوا أي مباراة رسمية منذ تتويجهم ببطولة كأس العرب، لعدم انطلاق البطولة الوطنية لأقل من 17 سنة”.

وتابع أرزقي رمان: “لدينا نقص في خط الهجوم، ووسط الميدان الهجومي، بالإضافة للظهير الأيمن، وهذا ما سنبحث عنه في اللاعبين الجدد المشاركين في التربص الحالي”.