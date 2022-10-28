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الرياضة

أرزقي رمان: “نبحث عن أسماء جديدة لتدعيم منتخب أقل من 17 عاما”

بقلم كريم تيغرمت
أرزقي رمان: “نبحث عن أسماء جديدة لتدعيم منتخب أقل من 17 عاما”
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كشف مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، أرزقي رمان، سعيه لإيجاد مواهب جديدة، لتدعيم تعداده تحسبا لكأس إفريقيا المقبلة.

وصرح أرزقي رمان، للإذاعة الوطنية: “الهدف من تربصنا الجاري، هو تقييم بعض اللاعبين الذين تم استدعاؤهم لأول مرة، وهم حولي 10 لاعبين كلهم مغتربين”.

كما أضاف: “للأسف لاعبينا المحليين لم يخوضوا أي مباراة رسمية منذ تتويجهم ببطولة كأس العرب، لعدم انطلاق البطولة الوطنية لأقل من 17 سنة”.

وتابع أرزقي رمان: “لدينا نقص في خط الهجوم، ووسط الميدان الهجومي، بالإضافة للظهير الأيمن، وهذا ما سنبحث عنه في اللاعبين الجدد المشاركين في التربص الحالي”.

رابط دائم : https://nhar.tv/3ozOR
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