أرزقي رمان: “نتوقع أن تكون مباراتنا الافتتاحية صعبة”

تحدث مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما أرزقي رمان، عن مباراتهم الافتتاحية في منافسة كان أقل من 17 عاما، أمام منتخب الصومال.

وصرح رمان، اليوم الجمعة في ندوته الصحفية: “تعودنا على أن تكون المباريات الافتتاحية في مختلف المنافسات صعبة على البلد المستضيف”.

كما أضاف: “بعد تجربتنا في منافسة كأس العرب، عملنا كطاقم فني، ولاعبين، على منح أهمية كبيرة لهذه المباراة الافتتاحية”.

يذكر أن المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، يفتتح منافسة كان أقل من 17 عاما، غذا السبت، في مواجهة منتخب الصومال بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي.