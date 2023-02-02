أرزقي رمان: “نحن بحاجة لمباريات دولية تحضيرية قبل أمم إفريقيا 2023”

شدد مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، أرزقي رمان، على ضرورة خوض أشباله لمباريات تحضيرية قبل موعد كان 2023.

وصرح أرزقي رمان، لتلفزيون “النهار”: “أتمنى أن نخوض خمس أو ست مباريات دولية تحضيرية قبل موعد انطلاق كأس أمم إفريقيا 2023”

كما أضاف: “هذه المباريات تسمح لنا بالوقوف على مدى جاهزية منتخبنا الوطني، كون التحضير دون مباريات ودية لا يعتبر معيارا حقيقيا”.

وجاءت تصريحات أرزقي رمان، عقب حضوره قرعة كأس امم إفريقيا لاقل من 17 عاما، والتي وضعت منتخبنا الوطني في مواجهة السنغال، الكونغو، والصومال.