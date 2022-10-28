أرزقي رمان: “نطمح لتكوين جيل قوي لمستقبل كرة القدم الجزائرية”

أبدى مدرب منتخب أقل من 17 عاما، أرزقي رمان، طموحه تكوين جيل قوي قادر على بلوغ كأس العالم مستقبلا.

وصرح أرزقي رمان، لتلفزيون “النهار”: “الهدف الذي أجريناه، هو تقييم للاعبين الجدد الذي قمنا باستدعائهم”.

كما أضاف: “لم نلتقي بلاعبينا منذ حوالي شهر ونصف، وخضنا حصة تدريبية واحدة قبل مواجهة منتخب ليبيا”.

وأردف: “أشكر الفريق الأول سعيد سنقريحة، ورئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على تكريمهم لنا مؤخرا، وهو حافز لنقدم الأفضل مستقبلا”.

وتابع أرزقي رمان: “نطمح للعمل أكثر من وطننا، ونتمنى نكون جيل قوي من اللاعبين، ونمنح الجزائر التأهل لكأس العالم بهذه الفئة مستقبلا”.