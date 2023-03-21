أرزقي رمان يستدعي 27 لاعبا لخوض تربص تحضيري

أعلن الناخب الوطني لأقل من 17 سنة، أرزقي رمان، عن قائمة من 27 لاعباً، معني بخوض تربص تحضيري بداية من 19 لغاية 29 مارس الحالي.

وذلك تحسبا لكأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة، والتي ستُقام فعالياتها بأرض الوطن، في الفترة الممتدة، من في الفترة ما بين 29 أفريل إلى 19 ماي بالجزائر.

وأهم ماميز قائمة الناخب رمان، هي استدعاء منصوري لاعب نادي ريمس الفرنسي للأول مرة.

كما شهدت قائمة الناخب رمان، عودة آدم عروس لاعب نادي اوكسير الفرنسي، إستبعاد زغادي لاعب مونبليه الفرنسي.

وجاءت قائمة الخضر لأقل من 17 سنة المعنية بتربص العاصمة، على النحو التالي: