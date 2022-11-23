أرزقي رمان يوجه الدعوة لـ21 لاعبا تحسبا لتربص نوفمبر

وجّه مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، أرزقي رمان، الدعوة لـ21 لاعبا، تحسبا للتربص المقبل المقرر شهر نوفمبر الجاري.

وكشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، بأن تربص منتخب أقل من 17 عاما، مقرر في الفترة ما بين 26 إلى 30 نوفمبر.

كما يسعى أرزقي رمان، لاخضاع لاعبيه خلال هذا التربص، لحصتين تدريبيتين يوميا، تشملان الجانب البدني والفني.

وضمّت القائمة التي كشف عنها أرزقي رمان، والخاصة بتربص شهر نوفمبر، أسماء كل من: