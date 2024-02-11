أرسلت رسائل استهزاء بالحاضرين.. توقيف قاضية لاستخدامها هاتفها أثناء المحاكمة

ألقي القبض على قاضية في أوكلاهوما لاستخدامها هاتفها أثناء المحاكمة.

وتم فتح تحقيق في جويلية 2023 بعد ظهور صور تظهر القاضية وهي تستخدم شبكاتها الاجتماعية ورسائلها أثناء المحاكمة.

وقامت القاضية بإرسال أكثر من 500 رسالة نصية، خلال محاكمة بتهمة قتل طفل يبلغ من العمر عامين.

وكان من بين هذه الرسائل استهزاءات عديدة بالحاضرين. واستقالت أول أمس الجمعة فيفري 2024. ومن المقرر أن يتم الحكم عليها يوم الاثنين، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وفي صور المراقبة بالفيديو، التي بثتها صحيفة The Oklahoman المحلية، يمكننا رؤية القاضية تريسي سودرستروم. وهي تتحقق من رسائلها وشبكاتها الاجتماعية.

للقيام بذلك، تستخدم هاتفها إما عن طريق إخفائه، أو تحت مكتبها، أو في درج مفتوح. وذلك خلال شهادة امرأة وهي تبكي ضد زوجها السابق المتهم بقتل ابنها البالغ من العمر عامين.

ومن بين الرسائل التي أرسلتها، لا سيما إلى مأمورها، سخرت من المدعي العام، زاعمة أنه “كان يتصبب عرقا من خلال معطفه”. ووصفت أحد الشهود بأنه كاذب وهنأت محامي الدفاع، متسائلة “هل يمكنني أن أصفق له؟”.

بعد انسحابها في أكتوبر الماضي، وافقت تريسي سودرستروم على الاستقالة يوم الجمعة 9 شباط/فيفري. وعدم السعي بعد الآن إلى منصب قضائي في أوكلاهوما. ومن المتوقع أن تتم محاكمتها أمام محكمة خاصة ابتداء من يوم غد الاثنين.