أرسنال وراء تمديد عقد “غولام” في نابولي !

أشارت مصادر إعلامية إيطالية وبريطانية، أمسية اليوم، أن نابولي جدد عقد الدولي الجزائري فوزي غولام بعد إهتمام أرسنال بالتعاقد معه.

وحسب ما نشره الموقع البريطاني الشهير “الميرور” فإن نادي أرسنال كان في مفاوضات جادة مع وكيل غولام البرتغالي خورخي مينديس.

وهذا للتعاقد معه خلال فترة التحويلات الشتوية الماضية، وهو ما جعل إدارة نابولي تسارع في تجديد عقده ديسمبر الماضي إلى غاية 2022.

كما أكدت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية الخبر، كما أكدت على وصول عرضين لغولام خلال الشتاء الماضي من موناكو والبياسجي.

يذكر أن الظهير الأيسر الجزائري أجرى منذ أيام عملية جراحية على مستوى الركبة ستبعده عن الملاعب حتى أفريل القادم.