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أرسنال يتعاقد مع مخترع لعبة “كاندي كراش” !

الرياضة
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أرسنال يتعاقد مع مخترع لعبة “كاندي كراش” !
بقلم كريم.تيغرمت

ضم المدرب الجديد لنادي أرسنال، أوناي إيمري، مخترع لعبة “كاندي كراش”، الروسي ميخائيل زيلكين، إلى طاقمه الفني، تحسبا للموسم المقبل.

وكشفت صحيفة “صن” البريطانية، عن خبر انظمام ميخائيل زيلكين، إلى الطاقم الفني لنادي أرسنال، لمساعدة الفريق على تحقيق لقب البطولة الذي غاب عن الفريق لسنوات.

وسيعمل مخترع لعبة “كاندي كراش”، على الوصول بآداء الفريق إلى أقصى حد، وتقليص فرص تعرضهم لاعبيه للإصابات، عبر قياس قدراتهم البدنية والجسمانية.

ويهتم الشاب الروسي، ميخائيل زيلكين، حسب ذات المصدر، بجمع ودراسة البيانات باستخدام التفكير الفعلي والتعلم الآلي.


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