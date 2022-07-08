أرسنال يخطط لاسترجاع بن ناصر

كشفت وسائل إعلامية بريطانية وإيطالية، اليوم الجمعة، عن استعداد أرسنال الإنجليزي، القيام بعدة تدعيمات نوعية.

وكشف موقع “كالتشيو ميركاتو”، عن اعتزام نادي أرسنال الإنجليزي، تقديم عرض لميلان الإيطالي بشأن لاعب الوسط الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر.

كما أوضح ذات المصدر، أن مدرب الأرسنال أرتيتا، يضغط على إدارة فريقه لاسترجاع دينامو المنتخب الوطني بن ناصر.

وأضاف الموقع الإيطالي، أنّ أرسنال مستعد لتقديم 40 مليون أورو للتعاقد مع بن ناصر.