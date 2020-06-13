أرسنال يدخل الصراع على خدمات بن ناصر

أبدى نادي أرسنال الإنجليزي، اهتمامه بخدمات الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، معلنا بذلك دخوله الصراع للظفر بخدماته، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشفت موقع “توتو سبورت” الإيطالي، عن رغبه إدارة المدفعجية، في استعادة خدمات الدولي الجزائري، بالنظر لمعرفتهم الجيدة لامكانياته.

وأوضح ذات المصدر، أن إدارة النادي الإنجليزي، أبدت استعدادها لقديم عرضها الأول والمقدر بـ16 مليون أورو، للظفر خدمات لاعب الخضر.

ويعتبر عرض أرسنال منخفضا جدا، بالمقارنة مع مطالب إدارة الميلان، التي تشترط 50 مليون أورو، لبيع عقد بن ناصر.

يذكر أن اسماعيل بن ناصر، يتواجد محل اهتمام أكبر الأندية الأوروبية، على غرار باريس سان جيرمان، مانشستر سيتي، وريال مادريد.